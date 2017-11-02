Здравствуйте! Для сайте на wordPress необходимо повторить блок с отзывами / комментариями как на этом сайте http://bit.ly/2ychfrJ раз - http://take.ms/f8ftj два - http://take.ms/GoeZK три (ответ доктора) - http://take.ms/3Fw5C ...
Портирование игры с Flash в HTML5
Требуется программист для преобразования игры с Flash в HTML5 на фреймворке phaser.js. Удаленно.
Требования:
• Знание Flash/ActionScript, HTML5 и JavaScript
• Английский
• Желателен опыт конвертации с использованием Phaser HTML5 Framework
Тема письма: HTML5
В письме присылайте ссылки на свое портфолио с аналогичными работами, и свою оценку данной работы.
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