Портирование игры с Flash в HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется программист для преобразования игры с Flash в HTML5 на фреймворке phaser.js. Удаленно.

Требования: 

•  Знание Flash/ActionScript, HTML5 и JavaScript 

•  Английский 

•  Желателен опыт конвертации с использованием  Phaser HTML5 Framework

Тема письма: HTML5 

В письме присылайте ссылки на свое портфолио с аналогичными работами, и свою оценку данной работы. 

HTMLJavaScript
8 лет назад
Vlada12
42 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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