Нужно натянуть на Битрикс, спрограммировать. Четкого ТЗ нет. Но и дизайн делался на основе двух сайтов, но их основе и нужно спрограммировать (должно работать как там, если есть такая часть, но делать по минимуму): ...
Блок с вопросом/комментарием (wordpress)
Здравствуйте!
Для сайте на wordPress необходимо повторить блок с отзывами / комментариями как на этом сайте http://bit.ly/2ychfrJ
раз - http://take.ms/f8ftj
два - http://take.ms/GoeZK
три (ответ доктора) - http://take.ms/3Fw5C
Механика такая:
- нажимается кнопка (http://take.ms/ZIU3P)
- заполняем поля с вопросами (http://take.ms/mJk3A)
- публикуется такой коммент на сайте (http://take.ms/6JTZU)
- и ответ доктора на вопрос (http://take.ms/VlCvZ)
блок должен быть на всех статейных страницах и страницах услуг
Оплата - договорная. В заявке предлагайте цену.
Скрои - 5-6дней
Жду именно вашу заявку)!
Выбранный исполнитель
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