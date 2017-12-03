Блок с вопросом/комментарием (wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен14 заявок320 просмотров

Здравствуйте!

Для сайте на wordPress необходимо повторить блок с отзывами / комментариями как на этом сайте http://bit.ly/2ychfrJ

раз - http://take.ms/f8ftj

два - http://take.ms/GoeZK

три (ответ доктора) - http://take.ms/3Fw5C

Механика такая:

- нажимается кнопка (http://take.ms/ZIU3P)

- заполняем поля с вопросами (http://take.ms/mJk3A)

- публикуется такой коммент на сайте (http://take.ms/6JTZU)

- и ответ доктора на вопрос (http://take.ms/VlCvZ)

блок должен быть на всех статейных страницах и страницах услуг

Сайт

Оплата - договорная. В заявке предлагайте цену. 

Скрои - 5-6дней

Жду именно вашу заявку)!

WordPress
7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Tosshi
Олег 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Олег отлично справился с заданием! Все было выполнено вовремя. Всегда на связи. Рекомендую!!!
Все отлично, грамотно поставленная задача и оплата в срок

Заявки фрилансеров

Tosshi
Олег 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад