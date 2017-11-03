Карточки товаров Opencart 2

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Закрыт7 заявок190 просмотров

Сайт на опенкарте

Плитка  идет метражом, а аксесуары поштучно, надо сделать чтобы в корзине отображалось зависимости от товара.  цен

Спасибо

Opencart
8 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров