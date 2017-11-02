Дизайн сайта. 2 домена. Посадить на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок201 просмотр

Есть дизайн сайта, его смотрим во вложении /будут незначительные изменения, не влияющие на общую концепцию/.  

Домены зарегистрированы (пока что два).  

Больше нет ничего. 

Нужно, чтоб всё это дело заработало :) 

ВордПресс или что то подобное = без разницы. 

Верстка + натяжка на движок. 

Главное, что бы была достаточная гибкость в изменении дизайна в дальнейшем (ну там кнопочку добавить, баннер и т.д.). 

И что бы админка не состояла из командной строки :) 

Поиск по сайту должен находить слова в описании работ (например "заправка") и выдавать на страницу результат, в котором встречается это слово. 

По клику на кнопку "похожее" поиск должен выдавать результат по 

Сайт сделан в Иллюстраторе.  

Если сильно нужно – переконвертирую в PSD /но не хотелось бы ненужную работу делать/. 

Во вложении = дизайн главной страницы, по которой примерно понятен объем и сложность работы /простые блоки по сути/ . 

Предлагайте примерную стоимость и краткое описание того, что я получу. 

PS. Сайт не для РА, а для личного пользования, т.ч. космические бюджеты не предлагаем :-)  

WordPress
8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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