Дизайн сайта. 2 домена. Посадить на CMS

Есть дизайн сайта, его смотрим во вложении /будут незначительные изменения, не влияющие на общую концепцию/.

Домены зарегистрированы (пока что два).

Больше нет ничего.

Нужно, чтоб всё это дело заработало :)

ВордПресс или что то подобное = без разницы.

Верстка + натяжка на движок.

Главное, что бы была достаточная гибкость в изменении дизайна в дальнейшем (ну там кнопочку добавить, баннер и т.д.).

И что бы админка не состояла из командной строки :)

Поиск по сайту должен находить слова в описании работ (например "заправка") и выдавать на страницу результат, в котором встречается это слово.

По клику на кнопку "похожее" поиск должен выдавать результат по

Сайт сделан в Иллюстраторе.

Если сильно нужно – переконвертирую в PSD /но не хотелось бы ненужную работу делать/.

Во вложении = дизайн главной страницы, по которой примерно понятен объем и сложность работы /простые блоки по сути/ .

Предлагайте примерную стоимость и краткое описание того, что я получу.

PS. Сайт не для РА, а для личного пользования, т.ч. космические бюджеты не предлагаем :-)