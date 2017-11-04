Доработать форму заказа в магазине на wordpress

Добрый день!

Есть магазин. Заказ работает.

1. Но там есть галочка согласен с правилами и условиями, она расположена в низу, и серого цвета.

Нужно расположить выше, и сделать сразу отмеченой, а то у нас заказать не могут.

2. настроить цель в Google analytic и я.метрике так что бы передавалась сумма заказа, а аналитике это точно можно сделать.

3. отправить данные заказчика в amoCRM