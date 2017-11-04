Доработать форму заказа в магазине на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок173 просмотра

Добрый день! 

Есть магазин. Заказ работает. 

1. Но там есть галочка согласен с правилами и условиями, она расположена в низу, и серого цвета. 

Нужно расположить выше, и сделать сразу отмеченой, а то у нас заказать не могут. 

2. настроить цель в Google analytic и я.метрике так что бы передавалась сумма заказа, а аналитике это точно можно сделать. 

3. отправить данные заказчика в amoCRM

AmoCRMWordPress
8 лет назад
totop777
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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