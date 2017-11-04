Здравствуйте! Для сайте на wordPress необходимо повторить блок с отзывами / комментариями как на этом сайте http://bit.ly/2ychfrJ раз - http://take.ms/f8ftj два - http://take.ms/GoeZK три (ответ доктора) - http://take.ms/3Fw5C ...
Доработать форму заказа в магазине на wordpress
Добрый день!
Есть магазин. Заказ работает.
1. Но там есть галочка согласен с правилами и условиями, она расположена в низу, и серого цвета.
Нужно расположить выше, и сделать сразу отмеченой, а то у нас заказать не могут.
2. настроить цель в Google analytic и я.метрике так что бы передавалась сумма заказа, а аналитике это точно можно сделать.
3. отправить данные заказчика в amoCRM
Заявки фрилансеров
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