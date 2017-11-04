Адаптация сайта. Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок185 просмотров

Хочу приобрести данный сайт ( https://themeforest.net/item/repair-plus-computer-and-phone-wordpress-theme/19545790?s_rank=13). Необходим человек который может данный сайт заполнить моим текстом и картинками, отредактировать его.  Также хочу иметь полный доступ к функционалу этого сайта. 

WordPress
7 лет назад
katikk91
33 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров