Необходимо 4 сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок273 просмотра

От вас:хорошее знание Вордпресс, хорошее знание html и css, наличие вкуса и способность уникализировать стандартные шаблоны (менять цветовую гамму, подбирать фото, изменять отступы и добавлять графические элементы, чистить от лишних блоков).

Плюсом будет: владение PhotoShop, php, javascript, знание основ SEO.

Присылайте ссылку на сделанный вами сайт(сайты) - цену за такую работу.

CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
SerhioM
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров