Всем добрый день! Необходимо сделать доработки сайта: 1) Доработать пересчет старой цены http://econommeb.ru/shkafy-kupe/kollektsiya-premer/premer-1-shkaf-kupe 1.1 Увеличить размер краснго стикера 1.2 Сделать, чтобы в висящем окошке справа высвечивалась Стара зачеркнутая цена и ...
Необходимо 4 сайта на WordPress
От вас:хорошее знание Вордпресс, хорошее знание html и css, наличие вкуса и способность уникализировать стандартные шаблоны (менять цветовую гамму, подбирать фото, изменять отступы и добавлять графические элементы, чистить от лишних блоков).
Плюсом будет: владение PhotoShop, php, javascript, знание основ SEO.
Присылайте ссылку на сделанный вами сайт(сайты) - цену за такую работу.
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