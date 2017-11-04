Доработка компонента Джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки128 просмотров

Нужно доработать компонент реферальной (партнерской) системы на сайте с CMS Джумла.

Сайт 24nsp.ru , подробно расписанное ТЗ в приложении.

Joomla
8 лет назад
kyb
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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