Поправить пару стилей в таблице CMS Bitrix

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Я создал таблицу, но так как знания html и css слабые, не могу ровно сделать.

Задача:

Поправить стили таблицы, таким образом, чтобы она по оформлению выглядела вот так:

http://easycaptures.com/fs/uploaded/1207/7228331610.png

CSSHTML
8 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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