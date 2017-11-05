Drupal 7. В списке блоков конкретной темы не отображается блок.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки112 просмотров

Всем привет. В моей теме в списке блоков почему-то не появляется блок, создаваемый модулем Node compare. В стандартных темах все в порядке - блок виден. Необходимо разобраться в чем проблема.

DrupalNode.js
8 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров