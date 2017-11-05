Простой сайт Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок194 просмотра

Нужен начинающий мастер, которому интересно ковыряться в ВП. Надо настроить простой сайт на Вордпресс.

Тема стандартная и простая -  Codium Now. Шаблон уже стоит http://googler.info

WordPress
8 лет назад
IgorKon
Ігор 
65 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров