Сделать доработки на сайте Joomla

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Завершен6 заявок188 просмотров

Необходимо сделать правки на сайте joomla согласно ТЗ

Joomla
8 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$15
1 день
Всё было сделано быстро и качественно. Будем продолжать сотрудничество
Четкие ТЗ и моментальная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад

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