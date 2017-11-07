Доработка (тестирование) сайта на Другпал (Drupal)

Нужно доработать, проверить на ошибки, которые исправить, новостийный сайт http://nedelya-ua.com (разработан на Drupal.

Сайт сильно тормозит, есть фрагменты старого нерабочего кода. Как минимум одна причина торможения: где-то скрывается код от vk.com (VK Widget и все от vk.com нужно убрать), он у нас блокируется в Украине.

Там есть точно api от vk.

Также нужно найти другие причины торможения сайта.

+ мы я вынуждены был отключить код рекламной сети Admixer, он тоже с чем-то конфликтует.

Его нужно проверить включенным.

+ установить все текущие обновления

+ убрать код Yandex.Metrika.

Внимание! Работа считается выполненной, если сайт при этом будет грузится без задержек.