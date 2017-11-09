Здравствуйте! Для выполнения задачи необходим СПЕЦИАЛИСТ по WooComerce и WordPress! Есть сайт, на котором все продукты сделаны постами с использованием произвольных полей Cuctom Fields. Нужно будет сделать некоторые посты товарами, но оставить ...
Помочь настроить уведомления о заказах с сайта
Перестали приходить уведомления с сайта о заказах - opencart Версия 1.5.5.1.2
Нужно настроить.
Пробовали и mail отправку, и smpt. Хостер сказал что проблема в поле from - пробовал указать ящик принадлежащий домену, не помогло.
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