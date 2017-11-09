Помочь настроить уведомления о заказах с сайта

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Завершен5 заявок166 просмотров

Перестали приходить уведомления с сайта о заказах - opencart Версия 1.5.5.1.2

Нужно настроить. 

Пробовали и mail отправку, и smpt. Хостер сказал что проблема в поле from - пробовал указать ящик принадлежащий домену, не помогло. 

Opencart
8 лет назад
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Рекомендую - задачу я на середине отменил по форс-мажорным обстоятельствам. Артур контактный, быстро отвечает - и у меня сложилось мнение что с ним приятно работать. Рекомендую!
Хорошая коммуникация, готовность к компенсации в случае отказа от заказа посреди работы. Совестный заказчик, коих не много.

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KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад