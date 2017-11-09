Перенести сайт на WP

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен13 заявок208 просмотров

Нужна помощь с переносом сайта на вп, 

файлы залил, базу залил, конфиг прописал, но открывается установочная страница. (реквизиты доступа верные)

Может надо заново все залить и что то исправить.

Приступить нужно как можно быстрее.

WordPress
8 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Задачка оказалась сложней чем мне казалась, и простой перенос сайта вылился в настройку шаблона и исправление некоторых косяков шаблона. Артур справился на отлично, все настроил и проконсультировал по работе с сайтом, пояснилс чем были связаны проблемы. Рад сотрудничеству!
Хороший заказчик. Четко поставленная задача. Быстрые ответы на вопросы. Моментальная оплата. Приятно работать. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад