Drupal. Заменить стандартную капчу на reCaptcha

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Здравствуйте!

На сайте medstarclinic_kz нужно заменить стандартную капчу(image CAPTCHA) на reCAPTCHA для форм обратной связи.

Прошу отписаться по срокам и по цене. 

Спасибо!

Drupal
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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