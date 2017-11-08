Задача повесить лэнд (лэндинг уже есть, его не нужно делать, он у меня готовый, только номера телефонов старые), внести косметические изменения (номер телефона, адрес, некоторые фотки)
Перенести сайт на другой хостинг
Уважаемые профессионалы, сайт после переноса не отображается. www.prosto.audio
Выбранный исполнитель
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