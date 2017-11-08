Проблемы с joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок132 просмотра

Невозможно присвоить материал пункту меню. При выборе материала открывается пустое всплывающее окно (прилагаю скриншот). Нужно исправить.

Joomla
8 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров