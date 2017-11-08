Здравствуйте! Для выполнения задачи необходим СПЕЦИАЛИСТ по WooComerce и WordPress! Есть сайт, на котором все продукты сделаны постами с использованием произвольных полей Cuctom Fields. Нужно будет сделать некоторые посты товарами, но оставить ...
Проблемы с joomla 2.5
Невозможно присвоить материал пункту меню. При выборе материала открывается пустое всплывающее окно (прилагаю скриншот). Нужно исправить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Перестали приходить уведомления с сайта о заказах - opencart Версия 1.5.5.1.2 Нужно настроить. Пробовали и mail отправку, и smpt. Хостер сказал что проблема в поле from - пробовал указать ящик принадлежащий домену, ...Завершен8 лет назад
Добавить сортировку Сделать прилипающее менюСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $6
Уважаемые Исполнители! Необходимо провести кроссбраузерную проверку сайта на CMS OpenCart (http://markiz-de-sad.ru/) и устранить возникающие проблемы с отображением сайта. (Вероятно, проблема возникает из-за использования Java). В частности для системы Ubuntu 16.04 ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Уважаемые профессионалы, сайт после переноса не отображается. www.prosto.audioЗавершен8 лет назад
Нужно сделать тему / сайт магазин на Магенто 1. Дизайн в прил. Цена, сроки пжста.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $5
Нужна помощь с переносом сайта на вп, файлы залил, базу залил, конфиг прописал, но открывается установочная страница. (реквизиты доступа верные) Может надо заново все залить и что то исправить. Приступить ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! На сайте medstarclinic_kz нужно заменить стандартную капчу(image CAPTCHA) на reCAPTCHA для форм обратной связи. Прошу отписаться по срокам и по цене. Спасибо!Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток. Сайт на Опенкарте http://cotti.cybersov.net/ Для интеграции с 1С купили модуль: http://site-with-1c.ru/index.php/forum/module-opencart/22-vyshel-novyj-modul-integratsii-opencart-c-1c Задача: интегрировать магазин на опенкарте и 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) В чем возникла сложность: у товара ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать правки на сайте joomla согласно ТЗЗавершен8 лет назад