CMS Bitrix сделать на сайте таблицу

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Закрыт3 заявки158 просмотров

На сайте есть страница уже с этой таблице но таблица добавлена в jpg формате через визуальный редактор

Задача:

Сделать на странице эту же таблицу но html что бы можно было через код в ячейки записывать информацию

HTML
8 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

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