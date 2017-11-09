1C Bitrix. Доработки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки146 просмотров

Добрый день.

Необходимо внести изменения на сайте, согласно ТЗ

Оптимизация

https://drive.google.com/open?id=1ZnoljeKDFyYzbYtVCIQeSefnR03PDOk5

комментарии к ТЗ

https://drive.google.com/open?id=1Sn_1RfQsjLFQU20ikTJ_P9mStK4hOQmWF1xCaXUnwH4

Фильтры

https://drive.google.com/open?id=115Zb8qbSFtY3T_xB6XMYgZ0WUxlM-DIG2O9KfM_SERE

Редиректы

https://drive.google.com/open?id=1jpJcoNoGKQeQxseAoVVuieLNymE0E5UbgcTNfH-GHBI

Оплата по факту или БС.

Исполнитель несет ответственность за регрессии на сайте.  В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров