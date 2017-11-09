Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок612 просмотров

Сверстанный сайт "натянуть" на WordPress http://vitatone.ua

Админка должна быть понятна и проста в использовании. 

Доработка - добавить кнопку "Купить" (дизайн готов) на странице "Подарочный набор" с переходом на сайт Розетка.

WordPress
8 лет назад
lesya19691969
Леся 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров