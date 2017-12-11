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Личный кабинет на MODx
На сайте нужно сделать личный кабинет для пользователей.
Пользователь регистрируется на сайте, указываю свой емайл.
Ему на почту приходит логин и пароль по которому он заходит в личный кабинет.
В личном кабинете необходимо разместить 4 формы.
Он может заполнять любую из них и после заполнения она уходит на указанный в настройках емайл.
В форме текстовые поля и чекбоксы.
Дизайна особо не нужно.
Выбранный исполнитель
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