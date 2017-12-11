Личный кабинет на MODx

На сайте нужно сделать личный кабинет для пользователей.

Пользователь регистрируется на сайте, указываю свой емайл.

Ему на почту приходит логин и пароль по которому он заходит в личный кабинет.

В личном кабинете необходимо разместить 4 формы.

Он может заполнять любую из них и после заполнения она уходит на указанный в настройках емайл.

В форме текстовые поля и чекбоксы.

Дизайна особо не нужно.