Личный кабинет на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок200 просмотров

На сайте нужно сделать личный кабинет для пользователей.

Пользователь регистрируется на сайте, указываю свой емайл.

Ему на почту приходит логин и пароль по которому он заходит в личный кабинет.

В личном кабинете необходимо разместить 4 формы.

Он может заполнять любую из них и после заполнения она уходит на указанный в настройках емайл.

В форме текстовые поля и чекбоксы.

Дизайна особо не нужно.

MODX
8 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 часов назад
8 лет назад
$60
4 дня
Очень ответственный и оперативный исполнитель! буду сотрудничать еще! Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 часов назад
8 лет назад