Здравствуйте! Для выполнения задачи необходим СПЕЦИАЛИСТ по WooComerce и WordPress! Есть сайт, на котором все продукты сделаны постами с использованием произвольных полей Cuctom Fields. Нужно будет сделать некоторые посты товарами, но оставить ...
Опытный программист WP для небольших правок
Нужен опытный программист WP.
Необходимо поправить ссылку в информации выводящейся шоткодами.
И нужно сделать чтобы выпадающее меню закрывалось при клике на область где нет меню. Сейчас закрывается только при клике по самой ссылке.
Приступить надо сразу.
Пишите стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача: Доработать мобильную версию сайта, исправить ошибки отображения. Работы: 1. Расписание матчей - отцентрировать названия к логотипу 2. Номинации - Выравнить названия и иконки институтов 3. Участники (все города) - ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте нужно сделать личный кабинет для пользователей. Пользователь регистрируется на сайте, указываю свой емайл. Ему на почту приходит логин и пароль по которому он заходит в личный кабинет. В ...Завершен7 лет назад
При создании нового атрибута сделать возможным привязать его к необходимой категории, далее при создании шаблона (добавление атрибутов по шаблону) сделать возможность либо выбрать нужную категорию к шаблону к которой уже относятся созданные ранее атрибуты либо доработать ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сайте есть страница уже с этой таблице но таблица добавлена в jpg формате через визуальный редактор Задача: Сделать на странице эту же таблицу но html что бы можно было через код в ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $280
Всем доброго дня, Есть готовый дизайн (лэндинг, доп. страница перехода на новости ) с логотипом, см. приложенный файл. От вас требуется состыковать дизайн с системой управления WordPress, итог сайт под ключ! От ...Завершен7 лет назад
Невозможно присвоить материал пункту меню. При выборе материала открывается пустое всплывающее окно (прилагаю скриншот). Нужно исправить.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Перестали приходить уведомления с сайта о заказах - opencart Версия 1.5.5.1.2 Нужно настроить. Пробовали и mail отправку, и smpt. Хостер сказал что проблема в поле from - пробовал указать ящик принадлежащий домену, ...Завершен8 лет назад
Добавить сортировку Сделать прилипающее менюСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $6
Уважаемые Исполнители! Необходимо провести кроссбраузерную проверку сайта на CMS OpenCart (http://markiz-de-sad.ru/) и устранить возникающие проблемы с отображением сайта. (Вероятно, проблема возникает из-за использования Java). В частности для системы Ubuntu 16.04 ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад