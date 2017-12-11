Опытный программист WP для небольших правок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки127 просмотров

Нужен опытный программист WP.

Необходимо поправить ссылку в информации выводящейся шоткодами.

И нужно сделать чтобы выпадающее меню закрывалось при клике на область где нет меню. Сейчас закрывается только при клике по самой ссылке.

Приступить надо сразу.

Пишите стоимость.

WordPress
8 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Рекомендую
Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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