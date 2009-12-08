Шаблоны портального типа

Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок539 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно 20 шаблонов портального типа на деловую тему.

Наподобие http://osc.template-help.com/joomla_26829/

В виде PSD по слоям

В принципе не против заимствования с templates-monster.ru но с некоторой перерисовкой

За 20 шаблонов плачу 10.000 руб

14 лет назад
gamma_design
Владислав 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
LoG_DoG
Петя 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$13
7 дней
  • Похожие заказы

  • Дизайн трех внутренних страниц интернет-магазина

    $50

    Конкурс! Тематика оборудование для авто! Есть дизайн главной. Нужно продумать и сделать дизайн трех внутренних страниц: Каталог категории (на страницу должны выводится по 5 товаров, далее деление постранично с возможность вывода всех товаров на одну страницу и сортировка ...

    Дизайн сайтов6 исполнителей
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта.

    $100

    Тематика: новости энергетики, аналитические статьи, обзоры. В шапке должна быть фотография (фотографию подбирать не надо), по краям нужны меню под рубрики. Около 12 пунктов меню. В центре страницы информационные блоки, вставки с видео. Также в центре страницы есть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта фирмы по выкупу битых авто

    $70

    Разработать дизайн сайта фирмы занимающейся выкупом битых и аварийных автомобилей, согласно эскизу в приложении. Дизайн расчитывать на разрешение экрана 1024*768, предусмотреть РЕЗИНОВОСТЬ дизайна. Дополнительные вопросы по участию в конкурсе и проекту по ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн портала обмена ссылками.

    $150

    Требуется сменить дизайн для сайта http://linkmarket.cmstudio.biz/ Очень лёгкий ДИЗАЙН КАК СЕЙЧАС НУЖЕН и места для рекламы ДОБАВИТЬ - БАННЕРЫ 120 НА 600 И 160 НА 600. ПОРТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПОХОЖИЙ НА ДИЗАЙН АДМИН ЧАСТИ СМС. СОРРИ ПРЕДОПЛАТУ МЫ ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественный дизайн по аналогии

    Есть задача сделать сайт для компании по роду занятий - производство гранита. Хороший пример аналогии : www.concetto.net Кто способен взяться под ключ - назовите цену и сроки, в приват сообщения.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Натянуть 4 шаблона на ShopOS

    Здравствуйте. Есть 4 сверстаных шаблона (хтмл и css). Нужно их натянуть и отладить на движок ShopOS. Интересуют люди которые раннее работали с этим движком.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание дизайна сайта

    $100

    Необходимо сделать дизайн интернет-магазина. Интернет-магазин оборудования для отопления. До сих пор данное направление компании было частью сайта vertex точка ru (красный раздел). Теперь решили отделиться и создать отдельный сайт под оборудование для отопления. Вся структура, товары, описания будут ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    14 лет назад