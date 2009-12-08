Дизайн трех внутренних страниц интернет-магазина

$50
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок324 просмотра
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Тематика оборудование для авто!

Есть дизайн главной. Нужно продумать и сделать дизайн трех внутренних страниц:

Каталог категории (на страницу должны выводится по 5 товаров, далее деление постранично с возможность вывода всех товаров на одну страницу и сортировка по стоимости - текст внизу страницы, краткое описание товара )

Страница товара (На странице товара должны быть одна большая и несколько маленьких фотографий товара, полное описание раздел скачивания файлов, вывод 4 товаров - "с этим товаров смотрели еще" )

Корзина (см картинки)

В приложенном файле есть вариант того что начал делать сам - основываясь на это делайте свой вариант

14 лет назад
Ruspath
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
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hatress
41 годУкраина
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14 лет назад
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tesoro-studio
Татьяна 
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poeme
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poma3a
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ViralKings
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Nefcore
Игорь 
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14 лет назад
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