Дизайн трех внутренних страниц интернет-магазина

Надо нарисовать дизайн сайта под один скрипт, подробности в личке или по icq 319202997
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конкурс!
Тематика оборудование для авто!
Есть дизайн главной. Нужно продумать и сделать дизайн трех внутренних страниц:
Каталог категории (на страницу должны выводится по 5 товаров, далее деление постранично с возможность вывода всех товаров на одну страницу и сортировка по стоимости - текст внизу страницы, краткое описание товара )
Страница товара (На странице товара должны быть одна большая и несколько маленьких фотографий товара, полное описание раздел скачивания файлов, вывод 4 товаров - "с этим товаров смотрели еще" )
Корзина (см картинки)
В приложенном файле есть вариант того что начал делать сам - основываясь на это делайте свой вариант
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