Создание дизайна сайта социальной сети

Описание дизайна сервиса сайта социальной сети закладок и текстов

Общее описание сервиса

Идея сервиса: предоставлять пользователям набор функций социальных закладок, социальной сети, заметок и других функций для общения и структуризации данных на одном сайте. Другими словами идея сервиса: все в одном. За основу принимается функционал существующих сервисов: facebook.com. Дизайн должен соответствовать идее и функционалу сервиса.

Пожелания к дизайну

За основу дизайна принимается дизайн сайта sape.ru. Функционал сайта sape.ru очень сильно отличается от функционала сервиса заказываемого сайта, поэтому точнее будет сказать, что за основу КОНЦЕПЦИИ дизайна принимается дизайн сайта sape.ru.

По сравнению с дизайном сайта sape.ru дизайн заказываемого сайта должен быть выполнен в более ярких цветах.

Дизайн должен быть минималистичным, т е без излишеств (обилие украшательств, картинки на пол экрана…). В то же время, элементы и блоки должны быть четкими, разграниченными и интуитивно понятными. Пользователю должно быть ясно, где заканчивается один элемент дизайна и начинается другой.

В дизайне должен преобладать один цвет. Желательно, чтобы это был синий цвет и его оттенки.

У сервиса должен быть уникальный и запоминающийся логотип. По размерам логотип должен быть немного больше, чем у sape.ru. Идея логотипа: к голове (мозгу) подключается или даже интегрирован электронный носитель информации: HDD, микросхема, интернет-хранилище… - зависит от фантазии дизайнера.

На главной странице должна присутствовать схема с иллюстрациями аналогичная той, что на sape.ru. Эта схема должна раскрывать, зачем нужен сервис - сайта социальной сети закладок и текстов.

(!) ВАЖНО UPD: уточнение тех.задания - разработка только ДИЗАЙНА сайта.