Создание дизайна+порезка+баннера сайта

Доброго времени суток! Развиваем проект «бюро интернет коммуникаций», в связи с чем встал вопрос о редизайне сайта. Рассматриваются варианты редизайна логотипа (если на Ваш взгляд это необходимо). Вся необходимая информация по дизайну в брифе. Претендент должен в указанные сроки ...