Создание дизайна+порезка+баннера сайта

$500
Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок380 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется разработать стиль и дизайн сайта компании: логотип компании, набор баннеров и статический сайт компании (HTML).

В результате работы дизайнера заказчику предоставляется:

* HTML версия сайта (где неободимо – JavaScript), картинки, стили, исходники

* исходник логотипа в векторном формате

* баннеры и исходники баннеров

Более детальное задание приатачено. Надеюсь на обоснованные ответы с реальными ценами и сроками.

С уважением,

14 лет назад
polupanov
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад