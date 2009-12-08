Изменить длину шаблона сайта под разрешение 1024

Надо нарисовать дизайн сайта под один скрипт, подробности в личке или по icq 319202997
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Нужно изменить шаблон сайта с ширины 900 под ширину 1024
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