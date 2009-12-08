Требуется создание дизайна сайта-знакомств!

Дизайн сайтовЗакрыт47 заявок386 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется нарисовать (без верстки) дизайн сайта знакомств.

Наличие готовых работ обязательно!

Жду ваши цены и сроки!

14 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Доброго времени суток! Развиваем проект «бюро интернет коммуникаций», в связи с чем встал вопрос о редизайне сайта. Рассматриваются варианты редизайна логотипа (если на Ваш взгляд это необходимо). Вся необходимая информация по дизайну в брифе. Претендент должен в указанные сроки ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн трех внутренних страниц интернет-магазина

    $50

    Конкурс! Тематика оборудование для авто! Есть дизайн главной. Нужно продумать и сделать дизайн трех внутренних страниц: Каталог категории (на страницу должны выводится по 5 товаров, далее деление постранично с возможность вывода всех товаров на одну страницу и сортировка ...

    Дизайн сайтов6 исполнителей
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шаблоны портального типа

    Нужно 20 шаблонов портального типа на деловую тему. Наподобие http://osc.template-help.com/joomla_26829/ В виде PSD по слоям В принципе не против заимствования с templates-monster.ru но с некоторой перерисовкой За 20 шаблонов плачу 10.000 руб

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта.

    $100

    Тематика: новости энергетики, аналитические статьи, обзоры. В шапке должна быть фотография (фотографию подбирать не надо), по краям нужны меню под рубрики. Около 12 пунктов меню. В центре страницы информационные блоки, вставки с видео. Также в центре страницы есть ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта фирмы по выкупу битых авто

    $70

    Разработать дизайн сайта фирмы занимающейся выкупом битых и аварийных автомобилей, согласно эскизу в приложении. Дизайн расчитывать на разрешение экрана 1024*768, предусмотреть РЕЗИНОВОСТЬ дизайна. Дополнительные вопросы по участию в конкурсе и проекту по ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн портала обмена ссылками.

    $150

    Требуется сменить дизайн для сайта http://linkmarket.cmstudio.biz/ Очень лёгкий ДИЗАЙН КАК СЕЙЧАС НУЖЕН и места для рекламы ДОБАВИТЬ - БАННЕРЫ 120 НА 600 И 160 НА 600. ПОРТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПОХОЖИЙ НА ДИЗАЙН АДМИН ЧАСТИ СМС. СОРРИ ПРЕДОПЛАТУ МЫ ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад