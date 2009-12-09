Разработка дизайна сайта для сео-компании

Цель проекта

Целью данного проекта является разработка дизайна сайта для конторы занимающейся раскруткой , оптимизацией сайтов и поднятие их в лидирующие позиции в поиски с последующим размещением в сети Интернет.

Общие требования к сайту

Стилистическое оформление

Стилистическое оформление сайта должно соответствовать корпоративному стилю и использовать его цветовые и графические элементы, логотип компании.

Шрифты, используемые в графических элементах сайта, могут выбираться произвольно при условии непротиворечия корпоративному стилю. Шрифты, используемые в текстовых материала сайта, должны соответствовать стандартным шрифтам браузеров: Helvetica/Arial, Times New Roman, Courier.

Допустимо использование иных распространенных шрифтов (Verdana, Tahoma и др.) в том случае, если их замена на стандартные шрифты не приведет к визуальному искажению текста. Размер (кегль) шрифтов должен обеспечивать удобство восприятия текста при минимально допустимом размере экрана.

Слова, наиболее полно характеризующие стилистику сайта: спокойный, сдержанный, но стильный, красочный, не скучный

Цвета: светлые постельные тона для фона и темный для шрифтов. Темно серый (например, #424242) для основного и черный для заголовков. Важно – не должно быть чересчур много анимации, эффектов, кричащей графики и gif-картинок, а так же мультипликационного клипарта

Допустимо использование небольшой флэш-анимации.

Примеры сайтов с элементами дизайна, с которыми должна иметься схожесть:

http://www.hitekgroup.ru/ - наиболее подходящий стиль и оформление сайта: компоновка в целом, резиновая верстка, фон, цвета. Минусы: отсутствие достаточного места для текста на первой странице, тяжеловесный javascript эффект с крыльями бабочки, отсутствие ярких «говорящих картинок»

http://www.seo.com/ - хорошее меню.

http://www.seosapien.com/ - яркий график с гаечным ключем, робот. Картинки должны быть в таком стиле.

Требования к браузеру:

Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных в следующих браузерах: Internet Explorer 6 (обязательно) и выше, Opera 9+, Firefox 2+, Chrome 2+.

Требования к верстке:

Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана от 768x1024 пкс и выше. Желательно «резиновая верстка».

Важно: максимальная совместимость с Wordpress CMS