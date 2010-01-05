Дизайн интернет-магазина

Нужен дизайн для интернет-магазина белья (мужского и женского)

простой, не перегруженный графикой,

с использованием существующего логотипа,

легкий креатив в оформлении,

не напрягающие тона.

Должны быть учтены: главная страница(основной дизайн), страница категории товара (отображение товара в категории), страница товара. (можно все в одном макете)

Дизайн с учетом растягивания по горизонтали и по вертикали.

Эталон расширения экрана 1024х768

PSD-макет

Детали после выбора исполнителя.

Оплата по факту.

Указывайте цену и сроки. (бюджет ограничен, срок разумный)

Смотрю на портфолио и отзывы.

Отвечаю тем кто оставил заявку.

Мне в личку и аську не писать.