Дизайн интернет-магазина

Добрый день! Требуется разработать стиль и дизайн сайта компании: логотип компании, набор баннеров и статический сайт компании (HTML). В результате работы дизайнера заказчику предоставляется: * HTML версия сайта (где неободимо – JavaScript), картинки, стили, исходники * исходник логотипа в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для интернет-магазина белья (мужского и женского)
простой, не перегруженный графикой,
с использованием существующего логотипа,
легкий креатив в оформлении,
не напрягающие тона.
Должны быть учтены: главная страница(основной дизайн), страница категории товара (отображение товара в категории), страница товара. (можно все в одном макете)
Дизайн с учетом растягивания по горизонтали и по вертикали.
Эталон расширения экрана 1024х768
PSD-макет
Детали после выбора исполнителя.
Оплата по факту.
Указывайте цену и сроки. (бюджет ограничен, срок разумный)
Смотрю на портфолио и отзывы.
Отвечаю тем кто оставил заявку.
Мне в личку и аську не писать.
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