Дизайн интернет-магазина

$50
Дизайн сайтовЗавершен28 заявок308 просмотров
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Нужен дизайн для интернет-магазина белья (мужского и женского)

простой, не перегруженный графикой,

с использованием существующего логотипа,

легкий креатив в оформлении,

не напрягающие тона.

Должны быть учтены: главная страница(основной дизайн), страница категории товара (отображение товара в категории), страница товара. (можно все в одном макете)

Дизайн с учетом растягивания по горизонтали и по вертикали.

Эталон расширения экрана 1024х768

PSD-макет

Детали после выбора исполнителя.

Оплата по факту.

Указывайте цену и сроки. (бюджет ограничен, срок разумный)

Смотрю на портфолио и отзывы.

Отвечаю тем кто оставил заявку.

Мне в личку и аську не писать.

14 лет назад
reflexart
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kitanna
Анна 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$35
3 дня
Рискнул нанять фрилансера без отзывов и с минимальным портфолио. Не ошибся) Работа была выполнена в лучшем виде, приятно работать с ответственными людьми.
Очень понравилось работать вместе с Романом:) Ответственный за свои слова, четко формулирует тз, своевременная оплата за проделаную работу Буду рада поработать вместе еще !!!
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