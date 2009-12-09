Нужен дизайн и установка его на движок VamShop

$250
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка156 просмотров
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#1$

Требуется нарисовать диз, сверстать его и установить на уже купленный движок интернет-магазина VamShop.

Подробности в ТЗ. Читайте внимательно. Там есть конкретные примеры.

Сперва надо предоставить макет диза. Чей макет будет утвержден, тот и будет все доделавать.

Опыт работы с данным движком очень желателен.

Возможно разбиение работы на части - дизайн, верстка, программирование.

Все вопросы в личку.

14 лет назад
xomik
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
nimoi
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
Заявки фрилансеров
nimoi
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
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