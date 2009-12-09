Нужен дизайн и установка его на движок VamShop

# 1 — $

Требуется нарисовать диз, сверстать его и установить на уже купленный движок интернет-магазина VamShop.

Подробности в ТЗ. Читайте внимательно. Там есть конкретные примеры.

Сперва надо предоставить макет диза. Чей макет будет утвержден, тот и будет все доделавать.

Опыт работы с данным движком очень желателен.

Возможно разбиение работы на части - дизайн, верстка, программирование.

Все вопросы в личку.