Приватный проект для SV-Group

Добрый день! Требуется разработать стиль и дизайн сайта компании: логотип компании, набор баннеров и статический сайт компании (HTML). В результате работы дизайнера заказчику предоставляется: * HTML версия сайта (где неободимо – JavaScript), картинки, стили, исходники * исходник логотипа в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать flash-шапку для сайта. И внести некоторые коррективы во flash - баннер.
Все необходимые материалы – предоставлю.
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