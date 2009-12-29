Креативный дизайн

$200
Дизайн сайтовЗавершен42 заявки469 просмотров
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Нужен креативный дизайн для промо-проекта сайта студентов факультета с интро-страницей.

Бюджет на дизайн с версткой - 200$

Есть заполненная анкета-бриф и общая идея.

Срочный проект

14 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
_m_z_
Мария 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
14 лет назад
$200
8 дней
Мария отлично справилась с выполнением работы! Воплотила в жизнь все наши идеи: именно так, как мы это "видели" у себя в голове. Помимо креативного дизайна, помогла с версткой и установкой ее на движок, при этом работая даже ночью. Спасибо!
Профессиональный заказчик! Четкая и пункутальная постановка задачи, прозрачное и адекватное общение на протяжении работы, вежливость и рациональность - все это позволяет не тратя времени эффективно работать. Благодарю Вас за приятное сотрудничество) Желаю успехов и всячески рекомендую Вас в кач-ве отличного заказчика прочим исполнителям!
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