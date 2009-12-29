Есть сайт http://skater.in.ua Требуется сделать редизайн темы Wordpress так,чтобы он соответствовал всем современным тенденциям блогосферы. Чтобы понять,что я хочу загляните на сайты sneake.ru и doskimag.ru Ваши условия и цены пожалуйста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен креативный дизайн для промо-проекта сайта студентов факультета с интро-страницей.
Бюджет на дизайн с версткой - 200$
Есть заполненная анкета-бриф и общая идея.
Срочный проект
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