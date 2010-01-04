Нужно сделать дизайн

$100
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок185 просмотров
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Нужно сделать дизайн сайта.. Ниже ТЗ на сайт.

Меню разделов

1. О центре

2. Программы:

• Шаг 1 «Я большой» возраст 0,6 – 2 года

• Шаг 2 «Хочу все знать» возраст 2 -3 года

• Шаг 3 «Доктор детских наук» возраст 3- 4,5 года

• Шаг 4 «Маленький профессор» возраст 4,5 – 5,5 лет

• Шаг 5 «Юный академик» возраст 5,5 – 7 лет

3. Дополнительные услуги

4. Фотогалерея

5. Расписание

6. Стоимость Занятий

7. Новости

8. Контакты

14 лет назад
gorinyv
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
phoenixbig
Виктор 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
14 лет назад
$50
2 дня
Все хорошо сделал... Спасибо
Уже в который раз сотрудничаю с Юрием. Очень доволен. +12 ;)
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