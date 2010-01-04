Интересно узнать, сколько будет стоить дизайн-макет для интернет магазина в формате PSD + внедрение Скрипт инет-магазина предоставил сервис ShopCMS.Ru... на мой взгляд, если у них заказывать... то расценки немного дорогие... хотя тарифы я не знаю, поэтому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн сайта.. Ниже ТЗ на сайт.
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2. Программы:
• Шаг 1 «Я большой» возраст 0,6 – 2 года
• Шаг 2 «Хочу все знать» возраст 2 -3 года
• Шаг 3 «Доктор детских наук» возраст 3- 4,5 года
• Шаг 4 «Маленький профессор» возраст 4,5 – 5,5 лет
• Шаг 5 «Юный академик» возраст 5,5 – 7 лет
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