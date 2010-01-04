Нужно сделать дизайн

Интересно узнать, сколько будет стоить дизайн-макет для интернет магазина в формате PSD + внедрение Скрипт инет-магазина предоставил сервис ShopCMS.Ru... на мой взгляд, если у них заказывать... то расценки немного дорогие... хотя тарифы я не знаю, поэтому ...