Дизайн для инет-магазина

Интересно узнать, сколько будет стоить дизайн-макет для интернет магазина в формате PSD + внедрение

Скрипт инет-магазина предоставил сервис ShopCMS.Ru... на мой взгляд, если у них заказывать... то расценки немного дорогие... хотя тарифы я не знаю, поэтому слушаю, за сколько бы вы готовы былибы просто красочный дизайнчик поставить... без доп опций...

Пока что хочу узнать приблизительную цену, а там уже будет видно