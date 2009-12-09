Интернет магазин

Есть два сайта, оба – фотохостинги с возможностью заработка на своих картинках, слегка различающиеся по дизайну (цветом) и функционалу. Нужно нарисовать морду каждому сайту. Я представляю это так: по центру (по вертикали и горизонтали) картинка. ...