Дизайн двух "морд" смежных сайтов

Есть два сайта, оба – фотохостинги с возможностью заработка на своих картинках, слегка различающиеся по дизайну (цветом) и функционалу.

Нужно нарисовать морду каждому сайту.

Я представляю это так:

по центру (по вертикали и горизонтали) картинка.

Для первого сайта — конвейер, посередине которого какой-то агрегат (как обычно рисуют). Слева "въезжают" картинки (картинка должна быть статичная, либо флэш), справа "выезжают" деньги. На машине(через которую проезжают) надпись "". Цветовая гамма в районе #0874A5.

Для второго сайта — агрегат, в который сверху падают картинки, снизу выпадают деньги. На агрегате надпись "". Цветовая гамма в районе #08A529.

Над картинкой ссылки "войти" и "зарегистрироваться".

Под картинкой пару абзацев текста.

Напишите примеры работ, цену за 1 и обе, контакты.

e-mail для связи [email protected]