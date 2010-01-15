Дизайн интернет-магазина женской одежды

! ЭТО КОНКУРС Для сайта рекламного агентства нужен дизайн. домен WEB-BTL.ru Соответственно, 2 основные услуги - это WEB-услуги (создание-продвижение сайтов, интернет-реклама и т.д.) и BTL-услуги (расклейка объявлений, проведение промо акций, реклама в лифтах, в почтовых ящиках и т.д.) Требования: легкий, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы макеты главной, каталога, страница с товаром и страницы под статический текст (О Нас/About). Движок будет использоваться OsCommerce/Zencart. Верстка не требуется, только PSD.
Уже есть логотип, а также фотоматериалы, которые хотелось бы использовать в дизайне.
Хотелось бы женственности в дизайне, легкости, креативности.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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