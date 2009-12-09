Редизайн сайта

$300
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок432 просмотра
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#1$

Развиваем проект «бюро интернет коммуникаций», в связи с чем встал вопрос о редизайне сайта.

Рассматриваются варианты редизайна логотипа (если на Ваш взгляд это необходимо).

Вся необходимая информация по дизайну в брифе.

Претендент должен в указанные сроки предоставить макет в данном топике.

Основным критерием выбора победителя является соответствие дизайна роду деятельности бюро, и выполнение основных функций указанных в брифе.

Сроки приема работ, также указаны в брифе.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
14 лет назад
SunnyStudio
Александр 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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