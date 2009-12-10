Дизайн для форума

Необходимо создать шаблон для Webasyst Тематика: Интернет-магазин по продаже светового, звукового, DJ-оборудования, музыкальных инструментов и других сопутствующих товаров. Дизайн должен быть резиновым и соответствовать тематике сайта. Ваши предложения оставляйте только здесь в проекте или личке, ICQ временно недоступно. PS: хотелсь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток всем.
Требуется создать дизайн для форма после чего установить сам движок и форум на сайт, тематика онлайн игра.
Движок форума особого значения не имеет, но желательно IPB
Теперь более подробно. Существует онлайн игра которая называется Aion.
Официальный её сайт http://aion.ru
Дизайн нужно сделать для форума легиона (клан, гильдия)
В данной игре есть 2 противоборствующих стороны: Элиоисы (добро) и Асмодиане (зло)
Сделать нужно для гильдии которая будет играть за Элиоис т.е. за добрых и соответственно в светлых тонах.
К чему я это объясняю:
Элиоис-добрые, светлые тона
Асмодиане-злые-темные тона
Дизайн должен быть светлым!!! Но не просто белым а именно красивым, светлым но не белым.
Подробности оговорим с исполнителем.
Сделать надо срочно. Актуально 2-3 дня
Предложения в ICQ 936825 т.к. тут практически не бываю!
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