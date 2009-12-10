Дизайн для форума

Доброго времени суток всем.

Требуется создать дизайн для форма после чего установить сам движок и форум на сайт, тематика онлайн игра.

Движок форума особого значения не имеет, но желательно IPB

Теперь более подробно. Существует онлайн игра которая называется Aion.

Официальный её сайт http://aion.ru

Дизайн нужно сделать для форума легиона (клан, гильдия)

В данной игре есть 2 противоборствующих стороны: Элиоисы (добро) и Асмодиане (зло)

Сделать нужно для гильдии которая будет играть за Элиоис т.е. за добрых и соответственно в светлых тонах.

К чему я это объясняю:

Элиоис-добрые, светлые тона

Асмодиане-злые-темные тона

Дизайн должен быть светлым!!! Но не просто белым а именно красивым, светлым но не белым.

Подробности оговорим с исполнителем.

Сделать надо срочно. Актуально 2-3 дня

Предложения в ICQ 936825 т.к. тут практически не бываю!