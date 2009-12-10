Нарисовать дизайн

Необходимы макеты главной, каталога, страница с товаром и страницы под статический текст (О Нас/About). Движок будет использоваться OsCommerce/Zencart. Верстка не требуется, только PSD. Уже есть логотип, а также фотоматериалы, которые хотелось бы использовать ...