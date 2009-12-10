Создать шаблон для магазина на базе Webasyst

Необходимо создать шаблон для Webasyst

Тематика:

Интернет-магазин по продаже светового, звукового, DJ-оборудования, музыкальных инструментов и других сопутствующих товаров.

Дизайн должен быть резиновым и соответствовать тематике сайта.

Ваши предложения оставляйте только здесь в проекте или личке, ICQ временно недоступно.

PS: хотелсь бы видеть примеры подобных работ, но это в принципе не критично