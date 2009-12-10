Нужно доработать дизайн

$50
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок263 просмотра
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Доброго вечера уважаемые фрилансеры, значи задача в слудующем, есть шапка сайта нужно даработать кнопки и цветовую гамму сайта. Есть шаблон по которому нужно нарисовать кнопки и выбрать цветовую гамму, нужно сделать до завтрешнего вечера. Оставляйте ваши контакты сам свяжусь с вами. Бюджет до 1500 рублей

14 лет назад
MakWin
29 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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