Доработать дизайн сайта

Нужно переделать разработанный концепт и довести до итога проект дизайна для сайта.

Сайт это база недвижимости + профессиональная сеть для ПУРНов

(Профессиональный участник рынка недвижимости)

Что уже есть(смотреть в прилож. файле):

1)Пустая страница, на основе которой нужно сделать все внутренние страницы сайта.

2)Страница с таблицей

Что нужно:

1) Дорисовать внутренние страницы (программа минимум)

2) ВОЗМОЖНО переделать дизайн при сохранении концепции WEB 2.0 (программа максимум)

Срок:

- макс 2 недели

Стоимость:

- договорная

Предоплата после утверждения макета.

Примерное кол-во внутренних страниц до 20.

Требования к испонителю: Светлая голова, креативность, умение работать на полном цикле(выдавать максимально готовый промежуточный продукт,не требовать бесконечного контроля - нет времени учить, советовать, но по проекту отвечу на любые ответы, которые улучшат дизайн), доступность по активным средствам связи(icq, телефон, skype с 20:00 - 00:00 по МСК, конфиденциальность.

Люди без опыта не нужны.

СПАСИБО.