Флеш-карусель

Нужна карусель товаров по типу как на

http://www.romanticgowns.com/

Нужно, помимо крутящихся наших нескольких платьев, и другие товары, которые вызываются снизу горизонтальным меню из 5 клавиш разных пастельных цветов. Фон - как на вышепреведенном сайте - типа градиента.

Горизонтальное меню под крутящимися товарами:

Свадебные платья / Именные товары/ Небесные фонарики/ Лидеры продаж/Наш салон

Товары, которые там крутятся, появляются после добавления их фоток в опред папку на фтп сервере. То есть, чтобы была возможность мне товар и его кол-во координировать. По движению - в какую сторону движение мыши - туда и крутиться карусель. Остановка мыши на фото - остановка карусели. Клик по фото - попадание на страницу с товаром, ссылки я проставляю сам в фтп.

Там, где "наш салон" ничего крутиться не будет, только фотка салона и по клику - попадание на страницу с инфой о салоне.

Чтобы при наведении мыши на след закладку не просто появлялась бы новая карусель, а через какой-то спецеффект, типа может быть, вспышку.. Края флешки закруглены, не прямые.

Хорошо бы, чтобы там в углу присутствовал бы наш логотип.

Размер флешки - такой же, как сейч занимают вместе видео+инструкция. Прим 690пикс, в высоту - сколько потребуется, может быть 320.

Креатив приветствуется. Шаблонность в отзывах по работе и просто ссылки на портфолио - нет.

Сроки, реальную цену пишите.

возможно сотрудничество в дальнейшем.

Сайт - http://jenimsya.ru/