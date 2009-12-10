Флеш-карусель

Необходимо создать шаблон для Webasyst Тематика: Интернет-магазин по продаже светового, звукового, DJ-оборудования, музыкальных инструментов и других сопутствующих товаров. Дизайн должен быть резиновым и соответствовать тематике сайта. Ваши предложения оставляйте только здесь в проекте или личке, ICQ временно недоступно. PS: хотелсь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна карусель товаров по типу как на
Нужно, помимо крутящихся наших нескольких платьев, и другие товары, которые вызываются снизу горизонтальным меню из 5 клавиш разных пастельных цветов. Фон - как на вышепреведенном сайте - типа градиента.
Горизонтальное меню под крутящимися товарами:
Свадебные платья / Именные товары/ Небесные фонарики/ Лидеры продаж/Наш салон
Товары, которые там крутятся, появляются после добавления их фоток в опред папку на фтп сервере. То есть, чтобы была возможность мне товар и его кол-во координировать. По движению - в какую сторону движение мыши - туда и крутиться карусель. Остановка мыши на фото - остановка карусели. Клик по фото - попадание на страницу с товаром, ссылки я проставляю сам в фтп.
Там, где "наш салон" ничего крутиться не будет, только фотка салона и по клику - попадание на страницу с инфой о салоне.
Чтобы при наведении мыши на след закладку не просто появлялась бы новая карусель, а через какой-то спецеффект, типа может быть, вспышку.. Края флешки закруглены, не прямые.
Хорошо бы, чтобы там в углу присутствовал бы наш логотип.
Размер флешки - такой же, как сейч занимают вместе видео+инструкция. Прим 690пикс, в высоту - сколько потребуется, может быть 320.
Креатив приветствуется. Шаблонность в отзывах по работе и просто ссылки на портфолио - нет.
Сроки, реальную цену пишите.
возможно сотрудничество в дальнейшем.
Сайт - http://jenimsya.ru/
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