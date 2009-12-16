Нужен шаблон сайта для движка DLE

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок206 просмотров
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Нужно нарисовать и сверстать шаблон для CMS DLE.

Шаблон должен быть легким и не перегруженным лишним кодом и тяжелой графикой.

Тематика сайта "дикие животные".

14 лет назад
Viatko
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
depok
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$30
2 дня
Отзыв недоступен.
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