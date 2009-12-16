Нужен шаблон сайта для движка DLE

Необходимо создать шаблон для Webasyst Тематика: Интернет-магазин по продаже светового, звукового, DJ-оборудования, музыкальных инструментов и других сопутствующих товаров. Дизайн должен быть резиновым и соответствовать тематике сайта. Ваши предложения оставляйте только здесь в проекте или личке, ICQ временно недоступно. PS: хотелсь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать и сверстать шаблон для CMS DLE.
Шаблон должен быть легким и не перегруженным лишним кодом и тяжелой графикой.
Тематика сайта "дикие животные".
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Ткматика casino bonus кароче говоря идея ваша мои деньги ))Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Доброго вечера уважаемые фрилансеры, значи задача в слудующем, есть шапка сайта нужно даработать кнопки и цветовую гамму сайта. Есть шаблон по которому нужно нарисовать кнопки и выбрать цветовую гамму, нужно сделать до завтрешнего вечера. Оставляйте ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать интернет магазин, в который будет интегрирован магазин с prostoprint.com через функциональность API. Для сайта должен будет создан свой индивидуальный дизайн.Завершен14 лет назад
Доброе время суток! Установлен скрипт SHOP SCRIPT PREMIUM на него нужно наложить дизайн туристической тематике .Есть готовые графическии элементы и корпоративный стиль. Ваши предложения в SKYPE capitan13morganДизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток всем. Требуется создать дизайн для форма после чего установить сам движок и форум на сайт, тематика онлайн игра. Движок форума особого значения не имеет, но желательно IPB Теперь более подробно. Существует онлайн игра которая называется ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Надо сделать шаблон сайта на joomla 1.0 для интернет-магазина.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать дизайн для сайта, занимающего cтроительством домов, коттеджей по канадской технологии малоэтажного строительства. Тех задание в приложении. Бюджет 3 000 руб. Сроки: 4 дня. На отклик отвечаем только заинтересовавшим нас своим портфолио. Подробности при ...Закрыт14 лет назад
Изменить дизайн сайта. icq 166541623Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $40
Нужно оформить головной пост на форуме в котором содержится вся инфомация о наших услугах акциях и т.д. Ссылка на сообщение которое нужно обработать http://forum.cgm.ru/partnerskie_programmy/128193-ipoker-maksimalnyi_vipbek-_-_-10-000_race_tolko_dlya_nashih_igrokov-_ezhemesyachno-_-_50-_free_-_-usloviya_uluchsheny-51.html Что нужно: читабельность, чтобы красиво смотрелось привлекало взгляд потенциального клиента. Наши клиенты ...Завершен14 лет назад