Профессионально сделать модуль+дизайн для DLE 8.3

Хотелось бы узнать на какую сумму и сроки можно ориентироваться. Нужно переделать Datalife Engine 8.3 или написать модуль для него.+ дизайн. Тех.Задание в прицепе. Желательно от людей знаюших своё дело на 100 %. Которые протестируют свою работу на ошибки и не раздадут/продадут модуль дальше. Дизайн-Шаблон простой белый стиль в 3 колонки как на хук.ру