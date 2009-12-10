Профессионально сделать модуль+дизайн для DLE 8.3

$315
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок197 просмотров
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Хотелось бы узнать на какую сумму и сроки можно ориентироваться. Нужно переделать Datalife Engine 8.3 или написать модуль для него.+ дизайн. Тех.Задание в прицепе. Желательно от людей знаюших своё дело на 100 %. Которые протестируют свою работу на ошибки и не раздадут/продадут модуль дальше. Дизайн-Шаблон простой белый стиль в 3 колонки как на хук.ру

14 лет назад
JLang
Юрий 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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