Дизайн сайта и айдентика

Дано: - Шаблоны с открытым кодом. - Варианты дизайна. Нужно: - Дизайн(правка) И/ИЛИ - Шаблон для joomla 1.5 с параметрами. - Возможность менять цветовую гамму и шрифты. - Если разрешение экрана более 1024, шаблон тянется. - Кроссбраузер. Дизайн и шаблон желательно (но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые дизайнеры!
Необходим дизайн для сайта. Шаблон (скелет) сайта уже есть.
Задание: продумать корпоративный стиль, а также обновить (или вовсе создать новый) логотип.
Тематика сайта: комплексное снабжение строительных предприятий.
Основное направление: оптовая продажа оснастки для электроинструмента (буры, сверла, диски и тд.) и самого инструмента.
- Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно переделать разработанный концепт и довести до итога проект дизайна для сайта. Сайт это база недвижимости + профессиональная сеть для ПУРНов (Профессиональный участник рынка недвижимости) Что уже есть(смотреть в прилож. файле): 1)Пустая страница, на основе которой нужно ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть исходный PSD. Есть видение, как должен выглядеть более обновленный дизайн. Необходимо внести правки, которые в основном заключаются в правке слов и небольших графических элементов Подробности по переписке в icq 484664092Закрыт14 лет назад
- $315
Хотелось бы узнать на какую сумму и сроки можно ориентироваться. Нужно переделать Datalife Engine 8.3 или написать модуль для него.+ дизайн. Тех.Задание в прицепе. Желательно от людей знаюших своё дело на 100 %. Которые протестируют ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна карусель товаров по типу как на http://www.romanticgowns.com/ Нужно, помимо крутящихся наших нескольких платьев, и другие товары, которые вызываются снизу горизонтальным меню из 5 клавиш разных пастельных цветов. Фон - как на вышепреведенном сайте - типа градиента. Горизонтальное ...Закрыт14 лет назад
- $100
Разработка сайта для el-toys.ruЗакрыт14 лет назад
- $50
Доброго вечера уважаемые фрилансеры, значи задача в слудующем, есть шапка сайта нужно даработать кнопки и цветовую гамму сайта. Есть шаблон по которому нужно нарисовать кнопки и выбрать цветовую гамму, нужно сделать до завтрешнего вечера. Оставляйте ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Требуется дизайн для моего сайта. Подробности - при личном общении.Завершен14 лет назад
Нужно нарисовать и сверстать шаблон для CMS DLE. Шаблон должен быть легким и не перегруженным лишним кодом и тяжелой графикой. Тематика сайта "дикие животные".Завершен14 лет назад
Необходимо создать интернет магазин, в который будет интегрирован магазин с prostoprint.com через функциональность API. Для сайта должен будет создан свой индивидуальный дизайн.Завершен14 лет назад