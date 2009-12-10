Дизайн сайта и айдентика

Нужно переделать разработанный концепт и довести до итога проект дизайна для сайта. Сайт это база недвижимости + профессиональная сеть для ПУРНов (Профессиональный участник рынка недвижимости) Что уже есть(смотреть в прилож. файле): 1)Пустая страница, на основе которой нужно ...