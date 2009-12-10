Дизайн сайта и айдентика

$100
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки330 просмотров
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Здравствуйте уважаемые дизайнеры!

Необходим дизайн для сайта. Шаблон (скелет) сайта уже есть.

Задание: продумать корпоративный стиль, а также обновить (или вовсе создать новый) логотип.

Тематика сайта: комплексное снабжение строительных предприятий.

Основное направление: оптовая продажа оснастки для электроинструмента (буры, сверла, диски и тд.) и самого инструмента.

Дизайн сайта
14 лет назад
dvsinprof
Дмитрий 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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