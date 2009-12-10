Дизайн и/или шаблон для JOOMLA 1.5

Нужно переделать разработанный концепт и довести до итога проект дизайна для сайта. Сайт это база недвижимости + профессиональная сеть для ПУРНов (Профессиональный участник рынка недвижимости) Что уже есть(смотреть в прилож. файле): 1)Пустая страница, на основе которой нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
- Шаблоны с открытым кодом.
- Варианты дизайна.
Нужно:
- Дизайн(правка)
И/ИЛИ
- Шаблон для joomla 1.5 с параметрами.
- Возможность менять цветовую гамму и шрифты.
- Если разрешение экрана более 1024, шаблон тянется.
- Кроссбраузер.
Дизайн и шаблон желательно (но не обязательно) из одних рук.
Техзадание в приложении.
Сроки не жмут.
В заявках указывать цены.
Оплата банковским переводом с Украины или PayPal. Поэтому испольнители с Украины предпочтительней.
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