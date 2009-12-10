Дизайн и/или шаблон для JOOMLA 1.5

$100
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок164 просмотра
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Дано:

- Шаблоны с открытым кодом.

- Варианты дизайна.

Нужно:

- Дизайн(правка)

И/ИЛИ

- Шаблон для joomla 1.5 с параметрами.

- Возможность менять цветовую гамму и шрифты.

- Если разрешение экрана более 1024, шаблон тянется.

- Кроссбраузер.

Дизайн и шаблон желательно (но не обязательно) из одних рук.

Техзадание в приложении.

Сроки не жмут.

В заявках указывать цены.

Оплата банковским переводом с Украины или PayPal. Поэтому испольнители с Украины предпочтительней.

Joomla
14 лет назад
gurewitsch
Дмитрий 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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